Митрополит Чебоксарский и Чувашский умер от двухсторонней пневмонии

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава скончался от двухсторонней пневмонии. Ему было 89 лет.

Как сообщается на сайте Чувашской митрополии, он умер 1 июня. Ранее его госпитализировали в городскую больницу, а затем перевели в реанимацию с двухсторонней пневмонией. При том в митрополии и республиканском Минздраве «Интерфаксу» не ответили на вопрос, была ли у митрополита коронавирусная инфекция.

Врио главы Чувашской Республики Олег Николаев выразил свои соболезнования. По его словам, жители региона навсегда останутся благодарны митрополиту Варнаве за его труд и активное участие в жизни обществе. Именно благодаря ему «Чувашская Республика была и остается территорией межнационального и межконфессионального мира и согласия».

«Его мудрое слово и яркий талант проповедника снискали ему глубокую признательность и заслуженное уважение. Его кончина — большая потеря для всех нас», — заявил Николаев. Его процитировало РИА «Новости».

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) родился 21 апреля 1931 года в Рязанской области. В его роду были священники. Митрополит служил церкви 44 года. За это время с его помощью удалось открыть более 210 монастырей, восстановить семь монастырей, а также Чебоксарское духовное училище.

Ранее проблемы со здоровьем были у протоиерея Дмитрия Смирнова. Он попал в больницу с коронавирусом. Сейчас Смирнов уже поправился и вернулся домой.