Заболевшего COVID-19 протоиерея Смирнова выписали из больницы

«Случилось чудо: меня не только выписали, но и даже на день раньше. Собираюсь вообще все лето, наверное, до Успения, провести в затворе», — заявил священник.

Источник в окружении протоиерея рассказал «Интерфаксу», что Смирнов сильно ослаб после болезни и до осени уехал на реабилитацию.

Собеседник агентства подчеркнул, что болезнь прошла без серьезных последствий для организма отца Димитрия, а слабость — это обычное дело после COVID-19. Чтобы прийти в форму, священнику необходимо сейчас много гулять и пить витамины. Протоиерей не будет принимать участие в теле- и радиоэфирах до конца лета.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу на майских праздниках. Врачи выявили у него COVID-19. До госпитализации с инфекцией священник перенес операцию.