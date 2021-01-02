Митинги в поддержку экс-губернатора Фургала прекратились в Хабаровске

«Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни. Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас горожане заняты другим делом — они катаются с горок, отмечают праздник, участвуют в разных зимних забавах. Однако за все время проведения несанкционированных публичных акций на территории Хабаровского края было пресечено более 500 административных правонарушений.

По результатам рассмотрения дел суд выписал более 300 штрафов на сумму 3,5 миллиона рублей и более 100 административных арестов.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвинили в организации убийств двух бизнесменов и покушении на предпринимателя в 2004–2005 годах. За эти преступления бывшему главе региона грозит пожизненное заключение. В ноябре Басманный суд Москвы продлил ему срок ареста. Фургал пробудет под стражей до 9 марта.