Мишустин утвердил новую редакцию правил отнесения сведений к гостайне

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новую редакцию правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к секретным, совершенно секретным и особой важности. Постановление вступит в силу в начале следующего года, текст документа опубликован уже сейчас.

В целом основания для того, чтобы причислить сведения к секретным, почти не изменились в сравнении с прошлой редакцией. Впервые перечень этих оснований утвердили еще в 1995 году. Но сейчас из правил исключили пункт о том, что руководители органов государственной власти, Росатома и Роскосмоса, у которых есть доступ к гостайне, разрабатывают перечень и несут за принятые в нем сведения персональную ответственность.

Как уточнил ТАСС, к сведениям особой важности относят информацию в военной сфере, области внешней политики, экономики, науки и техники, разведки и контрразведки, распространение которых может привести к нанесению ущерба интересам России. Совершенно секретные сведения относятся к тем же областям, но их распространение «может нанести ущерб интересам государственного органа или отрасли экономики Российской Федерации».

Ранее Федеральная служба безопасности утвердила список данных в военной сфере, которые не относятся к гостайне. Тем не менее, их передача иностранным гражданам может быть использована против российской безопасности. Те россияне, которые передают такие сведения за рубеж целенаправленно, могут оказаться в списке иноагентов.