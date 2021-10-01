ФСБ утвердила данные запрещенных к передаче за границу сведений

ФСБ утвердила перечень информации в области российской военной и военно-технической деятельности, которая не относится к государственной тайне, но в случае ее передачи другим государствам или иностранцам может быть использована против безопасности России. Лица, которые целенаправленно собирают такие данные для зарубежных заказчиков, могут быть признаны иностранными агентами.

Приказ был опубликован на официальном портале нормативных актов. Он был разработан в июле 2021 года. Сведения делятся на военные, не содержащие гостайну, и военно-технические, не содержащие гостайну.

В перечень вошло 60 пунктов. В частности, это данные об оценках и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, информация о дислокации Вооруженных сил РФ и подразделений силовых структур, а также информация о морально-психологическом климате в российской армии и сведения о методах боевой подготовки военнослужащих.

Под запретом также данные о результатах опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию и модернизации образцов вооружения и информация о применении для разработки оружия квантовых технологий и искусственного интеллекта (ИИ).

Также в перечень вошла информация о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, и планы по их разработке, данные о финансовом состоянии «Роскосмоса» и финансово-экономические прогнозы развития, сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, приводящих к сдерживанию развития космической госкорпорации.