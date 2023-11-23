Важное 23 ноября 2023, 09:29 Льготы военнослужащих-контрактников в России предложили распространить на добровольцев Рабочая группа по СВО предложила дать добровольцам льготы контрактников РИА «Новости»

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В России добровольцев спецоперации предложили наделить теми же льготами, которые положены военнослужащим-контрактникам, а родственникам раненых солдат — давать отпуск по уходу за ними. Сенатор Андрей Турчак перечислил в своем Telegram-канале новые инициативы рабочей группы по вопросам СВО.

«В частности, предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения, гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество», — сообщил он.

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Супругам и родителям тяжелобольных военнослужащих предложили брать отпуск по уходу за ними и разрешить оформлять по доверенности регистрацию по месту жительства. Андрей Турчак сообщил, что необходимо утвердить единый порядок бронирования билетов на транспорт для участников спецоперации и проведения им реабилитации вне очереди.

Рабочая группа по СВО внесла свои идеи в очередной доклад президенту России. Сенатор заявил, что за основу взяли обращения людей. Они просили уравнять льготы разных категорий участников кампании.