Общество 23 апреля 2023, 11:12 Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах по некоторым специальностям Премьер Мишустин поручил увеличить количество бюджетных мест в университетах Freepik

Читать 360tv в

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по увеличению количества бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским специальностям. Об этом проинформировал сайт кабинета министров.

Поручение дано Минобрнауки, Минфину и Минпромторгу по итогам отчета в Госдуме. Выполнить его необходимо до 1 июня. Кроме того, профильным ведомствам и региональным властям поручено подготовить предложения по увеличению бюджетных мест по наиболее востребованным медицинским специальностям в колледжах и вузах, в том числе на основании договоров о целевом обучении. Отчет нужно предоставить до 1 октября.

Реклама

Минобрнауки ранее заявило, что в 2023 году на бюджет в вузы смогут поступить 67% выпускников, что на 3% больше, чем годом ранее. Ведомство уже распределило более 590 тысяч бюджетных мест в российских университетах и институтах на 2023/2024 учебный год, свыше 73% из них получили региональные учебные заведения.