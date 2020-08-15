Мишустин поручил привлечь молодежь на Камчатку

Количество молодежи на Камчатке сильно сократилось по сравнению с советским временем Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Совместными усилиями нам надо очень серьезно подумать: что мы могли бы все сделать, чтобы люди сюда приезжали, поскольку уникальная природа Дальнего Востока и конкретно Камчатки — потрясающая», — сказал Мишустин на встрече с представителями общественности в Камчатском крае. Его слова приводит ТАСС.

Премьер добавил, что раньше население Камчатки в возрасте до 30 лет составляло 30% от всех жителей полуострова. Сейчас же — всего 20%. Мишустин уверен, что нужно вернуть «романтику», из-за которой люди приезжали на Камчатку. А также создать комфортные условия для жизни: развить инфраструктуру, обеспечить социальные гарантии, создать льготные программы, поддержать бизнес, дать больше возможностей для получения образования и многое другое.

Ранее Михаил Мишустин поручил проверить ценообразование на электроэнергию для жителей Дальнего Востока. Важно не допускать скачков тарифов и обеспечить людей светом и теплом по доступным ценам, заявил премьер.