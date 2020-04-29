Мишустин поручил министерствам восстановление занятости в России

С таким распоряжением Мишустин выступил на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по противодействию коронавирусу.

Необходимые меры нужно продумать до 25 мая. Премьер-министр уточнил, что их реализация позволит возобновить деловую жизнь в стране, функционирование рынка труда и экономический рост.

Председатель Правительства распорядился, чтобы Министерство экономического развития, Министерство финансов, Министерство труда и социальной защиты и федеральные органы исполнительной власти разработали законодательную базу для проекта.

«Прошу до 25 мая разработать и представить в правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики», — подчеркнул он.

Ранее Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору разработать план, по которому будут снимать или смягчать ограничения из-за пандемии коронавируса. Проект должен быть готов к 29 апреля.