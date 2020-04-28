Мишустин поручил подготовить план по снятию ограничений из-за коронавируса

мПремьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить план по снятию или смягчению ограничений, введенных из-за коронавируса.

Соответствующий документ появился на сайте правительства РФ. Этот план будет также разрабатывать и вице-премьер Татьяна Голикова. Она вместе с Роспотребнадзором должна составить и методические рекомендации для российских регионов.

Также Минздрав и Роспотребнадзор до среды должны вместе с Голиковой утвердить критерии перевода пациентов с коронавирусом из перепрофилированных медучреждений в обычные больницы или на амбулаторное лечение.

До 30 апреля ведомства с вице-премьером должны рассчитать, сколько еще потребуется мест в больницах для лечения зараженных коронавирусом и пациентов с пневмонией в Центральном федеральном округе и в городах с более одним миллионом жителей «с учетом различных сценариев развития пандемии».

Большинство российских регионов находятся на режиме самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем. Пока не известно, снимут ли ограничительные меры в начале мая. Ранее Роспотребнадзор заявил, что это может произойти после 12 мая.

За последние сутки в России зарегистрировали 6411 новых случаев заражения. Всего у 93 558 россиян подтвердился COVID-19.