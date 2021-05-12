Мишустин объяснил, почему России нельзя закрывать границы из-за COVID-19

Закрытие границ и ограничение свободы передвижения россиян ради стабилизации эпидемической ситуации — это не совсем правильный путь. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так глава правительства отреагировал на предложение депутата ЛДПР Гаврила Парахина закрыть россиянам доступ к заграничным курортам из-за пандемии коронавируса, сообщил ТАСС.

«Ограничение свободы передвижения наших граждан — это не совсем правильный путь», — заметил в ответ Мишустин.

Премьер пояснил, что закрытие границ повлечет снижение конкуренции, а без этого российские объекты туризма не смогут нормально развиваться.

«Задача — завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством», — подчеркнул он.

Ранее Россия временно прекратила полеты в Турцию и Танзанию из-за обострения эпидемической обстановки в этих странах. Возможно, авиасообщение откроется в начале лета. Полеты в Грецию также собираются возобновить в ближайшее время. Обсуждение этого вопроса пройдет в середине мая.

В Роспотребнадзоре полагают, что россиянам пока стоит воздержаться от зарубежных поездок из-за роста случаев заражения коронавирусом во многих странах мира. При этом почти треть наших сограждан в недавнем опросе заявила о том, что вообще не будет брать отпуск летом.