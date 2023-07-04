Общество 04 июля 2023, 17:01 Мишустин назвал преступлением изготовление суррогатного сидра Мишустин заявил об установлении виновных в массовом отравлении суррогатным алкоголем РИА «Новости»

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Лица, виновные в ситуации с массовым отравлением суррогатным алкоголем, уже известны и понесут наказание. Об этом на встрече с членами Совета Федерации сообщил глава правительства Михаил Мишустин, его слова привела газета «Известия».

«Это преступление, которое стало причиной гибели людей. Виновных нашли, они понесут ответственность перед законом», — сказал он.

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Глава правительства отметил, что трагедия никак не связана с действующим мораторием на проведение проверок.

«Есть возможность проводить как внеплановые, так и плановые проверки на предприятиях любого уровня, чтобы исключить угрозу для безопасности людей», — добавил Мишустин.

В июне случаи отравления суррогатным алкоголем зафиксировали в нескольких регионах страны. Первые случаи выявили в Ульяновской области еще 5 июня, после чего стало известно об отравлениях в Нижегородской, Курганской, Самарской и Пензенской областях.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что всего суррогатным сидром отравились 106 человек, из них 36 скончались.