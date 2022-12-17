Общество 17 декабря 2022, 23:23 Миронов заявил, что Брюссель «висит на шее» у европейцев Депутат Миронов: ЕС отказывается замечать развитую партийную систему России

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Лидер «Справедливой России — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов прокомментировал девятый пакет антироссийских санкций, которые Евросоюз официально принял 16 декабря. По его словам, Брюссель не хочет взаимодействовать с российскими партиями.

В официальном журнале ЕС отмечается, что введены санкции против «Единой России», ЛДПР и КПРФ, а также против физических и юридических лиц, секторальные экономические ограничения.

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Миронов считает, что на действия европейских политиков не стоит реагировать. Ранее сообщалось, что в санкционный список попал российский режиссер Никита Михалков. В своей авторской передаче «Бесогон ТВ» постановщик часто критикует нацизм, процветающий в разных странах Европы. По мнению Михалкова, распространение на него санкций означает, что он все делает правильно.

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