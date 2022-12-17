Знаменитости 17 декабря 2022, 19:09 «Все делаю правильно». Михалков — о включении в санкционный список ЕС Кинорежиссер Михалков заявил, что попал под санкции ЕС из-за высказываний против нацизма РИА «Новости»

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Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков уверен, что попал в новый санкционный список Евросоюза из-за того, что высказывался против нацизма на Украине. Включение в этот перечень означает, что человек «все делает правильно», — таким мнением кинорежиссер поделился с журналистами.

«Я попал под санкции за то, что я у себя на родине, у себя дома, 10 лет последовательно говорил о возрождающемся страшном нацизме в очень любимой мной стране Украине, о зверином бандеровском отношении к людям», — процитировал Михалкова ТАСС.

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Режиссер добавил, что решение ЕС лишь свидетельствует о правдивости его высказываний. Никита Михалков рассудил: за слова о том, что на Украине возродился нацизм, санкциям могут подвергнуть только те, кто поддерживает нацизм и фашизм.

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Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов тоже признался, что расценивает включение в санкционный список как высокую оценку своей работы на благо российского образования, писало Nation News.