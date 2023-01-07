Общество 07 января 2023, 17:15 «Мир зашел в тупик». Писатель Лукьяненко сделал политический прогноз на 2023 год Писатель Лукьяненко назвал главным пунктом мировой повестки многополярность РИА «Новости»

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Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, автор серии книг о «Дозорах», сделал политический прогноз на 2023 год. В интервью «Московскому комсомольцу» он подчеркнул, что существовавший ранее мировой порядок рухнул.

«Весь мировой порядок, который мы знали по первым 20 годам XXI века, рухнул», — отметил Лукьяненко.

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Касаясь концепции «конца истории», литератор подчеркнул, что США утратили свою роль единого центра принятия решений. По его мнению, история не кончается, но интересы разных стран сталкиваются, что приводит к конфликтам.

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Писатель не исключил, что Европа в дальнейшем будет дробиться из-за множества затаенных конфликтов, в том числе военных блоков. В качестве примера он привел отношения между Турцией и Грецией. Одновременно Евросоюз утратит экономическую привлекательность.

Ранее издание Junge Welt пришло к выводу, что Запад потерял главную роль на политической арене из-за России.