Мир 06 января 2023, 11:53 Главную роль Запада на политической арене сочли потерянной из-за России Junge Welt: США и Европа перестали играть главную роль на мировой сцене из-за России РИА «Новости»

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США и страны Европы утратили главенствующую роль в мировом устройстве из-за беспрецедентного восстания государств. К такому выводу пришло издание Junge Welt.

Декан Института финансовых исследований при Китайском народном университете Вана Вэнь назвал 2022-й годом «девестернизации». Эту тенденцию подтвердил отказ большинства стран мира вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине.

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«Ни одна из незападных стран не предприняла конкретных шагов против России, что продемонстрировало стремление остального мира к самостоятельности», — подчеркнул автор материала.

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Он обратил внимание, что базу для протеста создала экономическая независимость, которую приобретают Китай, Индия, Россия и другие государства. Запад постепенно утрачивает лидерство в экономике.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир становится многополярным.