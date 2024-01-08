Общество 08 января 2024, 03:36 «Мир мороза». Японку удивил вид новогодней Москвы Японка Сибаяма показала на видео, как выглядит новогодняя Москва РИА «Новости»

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Японка Марина Сибаяма прошлась по украшенной к Новому году Москве в крайне морозную погоду. О своих впечатлениях женщина рассказала в своем YouTube-канале.

Сибаяма переехала в столицу России более 10 лет назад, в Москве она работает артисткой балета. В ролике японка особо отметила холодную погоду. По ее словам, на улице было «дико холодно».

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«Этой зимой аномальная погода, вы уже заметили, что нет снега! Потому что в декабре было тепло, и вдруг пришел мороз. Это называется мир мороза!» — сказала Сибаяма.

Японка показала подписчикам, как выглядят праздничные Лубянская площадь, Центральный детский магазин, Театральная площадь и ЦУМ. Также она посетила рождественскую ярмарку на Красной площади и каток у ГУМа. Особенно сильно Сибаяме понравилась новогодняя елка возле Красной площади.

«В России летом <…> почти весь день светло. Зимой — наоборот, где-то в 16:00 уходит солнце, поэтому темно. Но благодаря этой иллюминации город становится ярким!» — резюмировала она.

Фотограф Кулева рассказала, где сделать лучшие фотографии новогодней Москвы. Одним из таких мест стал Парк Горького, который украсили белыми елями с игрушками.