Интересное 07 января 2024, 16:10 Зимняя Москва. Где сделать лучшее новогоднее фото Фотограф Кулева рассказала, где сделать лучшие фотографии новогодней Москвы Global Look Press

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Новогодняя Москва — особое атмосферное и уютное место, где каждый найдет себе развлечения и отдых по вкусу. Ежегодно тысячи специалистов участвуют в ее праздничном преображении. Роскошные декорации не оставляют равнодушным никого и так и манят сфотографироваться на их фоне. «360» собрал основные правила для качественной съемки и площадки, где можно сделать самые красивые снимки.

Как украшена столица к Новому году — 2024

Город украсили почти пять тысяч световых декораций. Большинство из них находятся в традиционных местах, где мы их видим каждые новогодние каникулы: на Красной площади, на Тверской улице, на Поклонной горе, в парке «Сокольники» и многих других.

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В центр столицы вновь вернулись восемь больших световых арок, которые очень похожи на фасады главных театров города. В парке Победы возвели гигантский елочный шар высотой 20 метров, а световые опоры в «Зарядье» преобразовал новогодний серпантин.

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Запавшую в душу москвичей и гостей города инсталляцию «Полярные медведи» вновь открыли в Ростокино. Кроме того, практически в каждом районе мегаполиса расположен атмосферный фестиваль «Путешествие в Рождество».

Парк Горького тоже подготовили к празднику: его украсили белые ели с игрушками и заработал один из самых больших в городе катков. Впервые за многие годы частью ледовой аллеи стала и Пушкинская набережная. Также для москвичей открыты двери ВДНХ.

Традиционная новогодняя ГУМ-ярмарка уже принимает гостей на Красной площади. Здесь горожане могут погрузиться с головой в атмосферу счастья: покататься на коньках или каруселях под новогоднюю музыку, попробовать вкусные угощения и, конечно, купить для близких подарки и памятные сувениры.

Как правильно фотографировать новогодний город

Красота, которая окружает нас в это волшебное время, чарует и манит. Вероятно, нет ни одного человека, который бы не потянулся в карман за телефоном, чтобы сфотографировать красоту столицы во время новогодних каникул. Чтобы снимки получились красивыми, стоит соблюдать некоторые правила.

Как фотографировать новогоднюю архитектуру города

В архитектуре главное — геометрия, которую мы видим на фасадах зданий, объяснила в беседе с «360» фотограф Ольга Кулева. По ее словам, в первую очередь на дома стоит посмотреть фронтально и передать на снимке те линии, которые вызвали у вас интерес.

Можно попробовать поиграть с перспективой и архитектурой тех линий, которые образовываются в здании. Можно вспомнить правило третей, которое используется в композиции, или золотое сечение. Ольга Кулева

По правилу третей, объект помещают в левую или правую треть изображения, а остальные две трети — свободны. Считается, что это позволяет создавать хорошо скомпонованные кадры.

Согласно правилу золотого сечения, снимок делят на воображаемые линии по горизонтали и вертикали на трети, а главные детали фотографии переносят на точки их пересечения.

Фотограф порекомендовала добавлять в архитектурные фотографии какие-то элементы, чтобы сделать их интереснее: например, проходящего мимо человека или пролетающую птицу. Если снимаете на телефон, то держите его обеими руками и немного занижайте экспозицию кадра, чтобы он был не пересвеченным. Фотоаппарат также стоит держать двумя руками.

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Как делать новогодние фотографии с людьми на фото

В портретах стоит уделить основное внимание человеку, который находится в кадре. Важен именно контакт, который происходит между фотографом и клиентом, объяснила Кулева.

Она подчеркнула, что при съемке близкого портрета (до линии плеч) самое главное — взгляд и то, как себя чувствует человек перед фотоаппаратом. Стоит его расслабить, чтобы в глазах не читались напряжение или испуг.

«Проследите за тем, как лежат волосы. Возможно, вы хотите, чтобы часть лица была прикрыта волосами; возможно, вы, наоборот, хотите открыть больше лица и показать какие-то интересные черты», — добавила эксперт.

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Фотограф отметила, что при портретах шире (до поясной линии) в кадре появляются руки, которым сложнее всего найти место. Она предложила заранее продумать, что делать с конечностями в кадре, и напомнила, что важно следить за тем, чтобы кисти были расслаблены, а пальцы не напряжены.

Лично я не люблю, когда руки у человека скрещены на груди. Я предпочту предложить человеку положить одну руку на другую или, возможно, согнуть одну руку и локтем поставить другую руку на кисть. Ольга Кулева

Кроме того, можно провести одной рукой по предплечью и тем самым немного себя успокоить. Также очень важно, чтобы плечи не были зажаты, а спина была ровной.

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Если вы делаете кадры еще шире (в полный рост), то важно расположить человека так, как ему будет комфортно: кому-то больше нравится сидеть, а кому-то — стоять. Фотограф отметила, что также можно присесть или прилечь. На все это влияет общее настроение фотосъемки.

«Для новогодних фотографий я бы выбрала более живую постановку и предлагала людям, может быть, больше побегать, порадоваться, покататься на коньках, зажечь огни, пустить хлопушку — то, что будет вызывать эмоции и радость», — рассказала Кулева.

Фотограф отметила, что при портретах важно обратить внимание на диафрагму. Она позволяет отделить человека, которого вы снимаете, от заднего фона. Чем меньше значение этого показателя, тем менее размытым получается задний фон. Это будет особенно красивым, если вы снимаете на фоне природы — так появляется эффект боке.

Как фотографировать новогодние фейерверки

Лучше всего снимать салют с использование штатива, заметила Кулева. Так снимки получатся несмазанными и без дрожи в руках. Если вы хотите, чтобы фотография была четкой, то стоит проверить технические характеристики устройства: в первую очередь выдержку.

«Выдержка должна быть не длиннее 1/125, чтобы не было смазов, а фейерверки получались более точными и яркими», — сказала фотограф.

Также важно смотреть на освещение территории мероприятия. Учитывая это, нужно настраивать диафрагму и ISO (чувствительность матрицы к свету). Тем, кто хочет добавить эффектности, стоит ставить выдержку на полет искры как можно длиннее и снимать обязательно со штативом — так в кадре салют будет, как летящая комета.

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Топ-7 мест для красивых новогодних фотографий в Москве

Красная площадь

Самое сердце столицы, где во время новогодних праздников гуляют тысячи людей и заряжаются атмосферой. Там можно посмотреть на красивейшие декорации и нарядные ели. Кроме того, прекрасные снимки получатся на фоне ГУМ-катка, неподалеку от собора Василия Блаженного или на ежегодной ярмарке, где продают различные атрибуты, символизирующие приближение Нового года.

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ВДНХ

Потрясающее музейно-выставочное пространство, которое сочетает в себе и многовековую историю, и развлечения. Любители фотосессий каждый год приходят сюда, потому что здесь можно найти огромное количество арт-объектов, рядом с которыми хочется фотографироваться. К тому же здесь отличный каток, где получаются красивые снимки.

Global Look Press

Здание ГУМа

Наверное, это самое популярное место для съемок. Но никуда от этого не деться, ведь украшенное к Новому году здание ГУМа всегда несет в себе большое количество праздничных декораций и загадку. Отличительная фишка — каждый год украшения меняются. К тому же очень удобно, что во время фотосессии можно отдохнуть в уютных кафе или прогуляться по магазинам.

Global Look Press

Никольская улица

Известная пешеходная улица, которая находится недалеко от Красной площади, всегда поражает количеством ярких и мерцающих гирлянд. В вечернее время суток здесь получатся потрясающие кадры, которые будут напоминать ночное небо, центром которого — самой яркой звездой — будете вы. Многие фотографы считают это лучшей локацией для новогодних съемок.

Andrey Arkusha / Global Look Press

Воронцовский парк

Этот атмосферный и исторический объект дает фотографам возможность использовать свою фантазию на полную катушку. Антуражность парка позволит выстроить уникальные кадры и поиграть со стилем: кто-то может стать готической принцессой, а кто-то — рокером с ранимой душой. Фотографии неподалеку от караульной башни, флигеля или усадьбы точно займут почетное место в вашей коллекции.

Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Фестиваль «Путешествие в Рождество»

Вот уже 10 лет каждый год в столице проводят это атмосферное мероприятие. Организаторы создали несколько тематических точек по всей Москве. Декорации продумывали лучшие дизайнеры, поэтому все участки позволят добиться прекрасных кадров. Если правильно построить маршрут, то можно побывать за день в нескольких локациях фестиваля и получить большее количество праздничных фото.

Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» / Соцсети

Ботанический сад имени Цицина

Ботанический сад гордится вековыми деревьями, широкими аллеями, красивыми прудами и милыми зверьками и птицами. В сочетании со снегом это место становится волшебным; кажется, здесь и правда живет сказка и не хватает усадьбы Деда Мороза. А еще в оранжереях можно сфотографироваться рядом с удивительными цветами и растениями, которые привезли из разных стран.

Читайте также в материале «360», куда сходить на новогодние праздники: лучшие места, которые можно посетить всей семьей в Москве и Подмосковье.