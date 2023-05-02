Общество 02 мая 2023, 15:33 «Мир должен узнать ответственных». Кремль призвал ускорить расследование теракта на «Северных потоках» Представитель Кремля Песков призвал ускорить расследование теракта на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Расследование теракта на трубопроводах системы «Северный поток» необходимо ускорить, при этом оно должно быть транспарентным для всех. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

«Мир должен узнать ответственных и исполнителей за этот террористический акт», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

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Песков также прокомментировал информацию о снимках российского судна в Балтийском море, которые сделали за несколько дней до взрывов на трубопроводах. По словам представителя Кремля, это нормальная практика, что российские корабли ходят по этой акватории.

Взрывы на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в конце сентября прошлого года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист Сеймур Херш обвинил в диверсии на трубопроводах спецслужбы США.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что американский президент Джо Байден виновен в подрывах «Северных потоков».