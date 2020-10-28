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    28 октября 2020, 15:40

    Минздрав попросил врачей согласовывать заявления о COVID-19

    Наза Салех Захи

    Минздрав России попросил врачей без согласования не делать публичных заявлений на тему коронавируса. Об этом сообщила Меduzа со ссылкой на письмо, подлинность которого подтвердили в пресс-службе Минздрава. Решение приняли, чтобы не перегружать людей лишней информацией о COVID-19.
    Минздрав попросил врачей согласовывать заявления о COVID-19

    «Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений, подведомственных Минздраву, и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава», — сказано в письме ведомства.

    Для согласования надо написать на электронную почту ведомства или позвонить туда. Цель нововведения — сделать информирование россиян по теме коронавируса более эффективным.

    В министерстве отметили, что сейчас информационная повестка вокруг COVID-19 перегружена. Общество вынуждено знакомиться с не очень полезными фактами, прогнозами и предположениями экспертов из смежных областей.

    «Для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению COVID-19 принято решение обратить внимание внештатных специалистов и подведомственных учреждений министерства на необходимость координации работы со СМИ», — рассказали Ura.ru в Минздраве

    За последние сутки в России зарегистрировано 16 202 новых случая коронавируса. Наибольший суточный прирост показали Москва (+3670), Санкт-Петербург (+727) и Подмосковье (+505).