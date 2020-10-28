Антирекорд по количеству умерших от COVID-19 зафиксировали в России

За последние сутки в зафиксировано 16 202 заражения новой коронавирусной инфекцией в 84 российских регионах. Увеличивается число жертв болезни. За сутки скончались 346 человек. Это новый антирекорд.

Выздороветь удалось 12 361 человеку, уточнил RT. Всего за время эпидемии заболели 1 563 976 россиян. Поправиться удалось 1 171 301. Умерли 26 935 пациентов.

Уточняется, что среди 16 202 новых инфицированных у 4114 болезнь протекает бессимптомно.

В Москве зарегистрировано 3670 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 727, в Подмосковье — 505.

В десятку регионов по количеству новых заболевших также входит Нижегородская область (+377), Архангельская область (+317), Ростовская область (+314), Воронежская область (+291), Свердловская область (+291), Красноярский край (+279), Крым (+251).

Роспотребнадзор объявил, что с 28 октября масочный режим становится обязательным на территории всей страны. На такую меру пошли для снижения риска распространения коронавируса.

Ведомство рекомендовало регионам закрыть общепит и увеселительные учреждения с 23:00 до 06:00. При этом каждый субъект РФ должен принимать решение исходя из эпидемической ситуации.