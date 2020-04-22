Минздрав сообщил о сохранении жизней более 13 тысяч россиян

В ведомстве отметили, что рост продолжительности жизни «в значительной мере» связан со снижением смертности среди трудоспособных россиян — на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин.

Продолжительность жизни по итогам года достигла исторического максимума — 73,4 года, подчеркнули в министерстве.

При этом за восемь месяцев прошлого года продолжительность жизни в России составила 73,6 года. Об этом в октябре 2019 года сообщила тогдашний министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

К началу 2020 года в России начитывалось 22,6 тысячи человек старше 100 лет. Больше всего долгожителей живет в Москве — 7,7 тысячи, Санкт-Петербурге — 3,5 тысячи, Астраханской области — 752, Подмосковье — 689 и Краснодарском крае — 413. Меньше всего разменявших сотню лет было в Магаданской области — шестеро.