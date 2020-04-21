Россияне установили рекорд по продолжительности жизни

Средняя продолжительность жизни в России в 2019 году достигла своего максимума. Люди в стране живут больше 73 лет.

«В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума и составила 73,4 года», — заявили в пресс-служба Минздрава России. Сообщение процитировало РИА «Новости».

По данным ведомства, смертность среди российских мужчин трудоспособного возраста упала в прошлом году на 3,5%. Это же показатель снизился у женщин на 2,1 %.

По состоянию на начало 2020 года в Российской Федерации 22,6 тысячи человек справили вековой юбилей. По информации Росстата, больше всего долгожителей в Москве — 7,7 тысячи человек. На втором месте Санкт-Петербург с 3,5 тысячами жителей старше 100 лет. Тройку замыкает Астраханская область с 752 долгожителями, в Подмосковье их 689, в Краснодарском крае — 413. Меньше всего (шесть) таких людей в Магаданской области.

Хорошая новость состоит в том, что за десять лет число россиян в возрасте 100 лет и старше возросло почти в три раза. Так, в 2010 году их было всего 7,6 тысячи.