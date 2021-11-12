Минздрав сможет устанавливать разные сроки действия QR-кодов для привитых и переболевших

У Минздрава появится право установить разные сроки действия QR-кодов для привитых и переболевших COVID-19 людей. Это следует из проекта поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые были внесены правительством в Госдуму в пятницу.

«Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, вправе установить срок действия двухмерного штрихового кода (QR-кода) <…> отдельно в отношении граждан, привитых против новой коронавирусной инфекции, отдельно в отношении граждан, которые перенесли заболевание, вызванное этой инфекцией», — сказано в тексте документа, фрагмент которого привел ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова разъяснила, как будут работать законопроекты о QR-кодах в магазинах и транспорте. Так, с 1 февраля 2022 года сертификат о вакцинации от ковида будет содержать данные о прививке, перенесенной болезни или медицинском отводе. Ранее выданные документы обновятся автоматически.

Эта мера не будет распространяться на аптеки, продовольственные магазины и магазины, где продаются товары первой необходимости. Но при посещении все будут обязаны носить маски и перчатки.