Россиянам разъяснили, как будут работать федеральные законы о QR-кодах в магазинах и транспорте

Вице-премьер Голикова разъяснила, как будут законопроекты о QR-кодах в магазинах и транспорте. Так, с 1 февраля 2022 года сертификат о вакцинации от ковида будет содержать данные о прививке, перенесенной болезни или медицинском отводе. Ранее выданные документы обновятся автоматически.

Голикова уточнила, что организаторы массовых мероприятий и торговых точек должны ввести вход по медицинским документам. Эта мера не будет распространяться на аптеки, продовольственные магазины и магазины, где продаются товары первой необходимости. Но при посещении посетили будут обязаны носить маски и перчатки.

По ее словам, россияне, которые живут в деревнях и отдаленных селах, смогут обратиться в МФЦ, чтобы получить выписку из электронного сертификата с QR-кодом.

«Любой сертификат — это единый документ. Важно, что он и в электронном виде, и в распечатанном виде содержит QR-код, то есть защиту от подделки», — добавила она.

Вице-премьер подчеркнула, законом устанавливается переходный период и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года. До этого времени, если у человека нет документа о вакцинации, факте болезни или медотводе, то он имеет право посещать общественные места с использованием отрицательного ПЦР-теста.