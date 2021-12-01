Минздрав России утвердил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей

Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок выдачи медицинских справок для автомобилистов. Такой документ появился на официальном портале правовой информации. Приказ об обновленных правилах вступит в силу через три месяца — с 1 марта следующего года.

«Утвердить: порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств); порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами», — говорится в документе.

В тексте приказа оговаривается, кто именно будет отправляться на лабораторные анализы после осмотра. Это те россияне, у которых медики заметят одновременно три признака употребления наркотических веществ. Список таких признаков уже сформирован, однако сколько именно в нем пунктов, пока не сообщается.

Среди симптомов, на которые будут обращать внимание врачи, — «ускорение или замедление темпа мышления», «эмоциональная неустойчивость», сонливое или наоборот, чересчур возбужденное состояние, а также признаки «внутривенного введения веществ» (например, следы от самостоятельных уколов).

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке введут новую схему борьбы с передозировками наркотиков, которые часто приводят к смерти. Там откроют специальные центры, в которых можно будет легально сделать себе инъекцию героина. Наркотик при этом наркоманам нужно будет принести с собой, а стерильные шприцы выдадут на месте.