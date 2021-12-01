Бесплатную инъекцию героина можно будет легально сделать в Нью-Йорке

Уже через месяц в Нью-Йорке заработают центры профилактики передозировки наркотиков, в которых можно будет легально получить укол героина. Такая практика вводится на территории США впервые. О ее запуске сообщило издание New York Post.

При помощи нововведения власти города собираются бороться со всплеском смертей из-за передозировки наркотиками. Также эксперты предполагают, что может снизиться и количество преступлений, на которые идут наркоманы в поисках новой дозы.

«Центры профилактики передозировки — это безопасный и эффективный способ преодоления опиоидного кризиса. Я горд показать городам этой страны после десятилетий неудач, что более разумный подход возможен», — сказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Сообщается, что в центрах будет оказываться разнообразная помощь тем, кто попал в беду. Все посетителям выдадут чистые иглы. При этом сам наркотик, как ожидается, люди будут приносить с собой. Закупать его для наркоманов в центры не будут.

Передозировка становится все большей проблемой для США. Только за прошлый год от нее умерли более двух тысяч жителей Нью-Йорка. Этот показатель стал самым высоким, начиная с 2000 года, когда подобную статистику только начинали вести городские власти.