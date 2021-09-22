Минздрав рассказал о крайне тяжелом состоянии пермского стрелка после ампутации

Пермский стрелок находится в крайне тяжелом состоянии. Ему ампутировали часть голени. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Напавшему на университет ампутировали часть голени, сообщило со ссылкой на региональный Минздрав РИА «Новости».

Студенту, устроившему стрельбу в Пермском университете, накануне ампутировали левую ногу. В некоторых СМИ сообщали, что операцию провели из-за образовавшихся тромбов.

Пермский стрелок при задержании открыл огонь по сотруднику полиции и был ранен. Его состояние остается крайне тяжелым, он находится в реанимации.

Число пострадавших в результате стрельбы в ПГНИУ между тем возросло до 43 человек, включая стрелка, сообщили в краевом Минздраве. При этом федеральные власти в последний раз сообщали только о 24 пострадавших.

Главврач Пермской краевой клинической больницы ранее рассказал, как в учреждении спасали пострадавших после стрельбы.

Студент ПГНИУ устроил массовый расстрел в университете 20 сентября. В результате атаки погибли шесть человек.