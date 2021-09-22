Пермские врачи рассказали о спасении раненных при стрельбе в университете

Главврач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов рассказал, как врачи спасали пострадавших при стрельбе в ПГНИУ. Практических всех раненых пришлось экстренно оперировать. Об этом сообщил сайт 59.ru.

Из 10 человек, которые поступили в краевую больницу, девять оперировали сразу на момент поступления. Врачам удалось спасти жизни всех пострадавших.

«Несмотря на крайне тяжелые огнестрельные проникающие ранения, несмотря на эту кошмарную ситуацию, коллектив краевой больницы справился», — сказал Касатов.

Оперативные вмешательства были сделаны медиками вовремя и в полном объеме. Многие сотрудники больницы уехали с работы уже под утро, отметил главврач ПККБ.

Накануне СМИ сообщили, что устроившему стрельбу в университете ампутировали ногу.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. Вооруженный студент открыл огонь по людям. Погибли шесть человек, 24 пострадали. Семерых в тяжелом состоянии доставили на лечение в Москву. В Перми в стационарах остаются 12 человек, сообщили в Минздраве.