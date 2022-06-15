Минздрав рассказал, что нужно для выпуска и разработки новых лекарств

Несмотря на ограничения, фармацевтика продолжит развиваться в России. Но ради этого понадобится изменить законодательство, в том числе, и для того, чтобы был стимул выпуска своих лекарств. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала директор Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ Елена Максимкина.

«Валентина Матвиенко по образованию провизор, я тоже, к счастью, провизор. Я считаю, что команда Вероники Скворцовой и новая глава Минздрава очень многое сделали для развития фармацевтики», — заявила Максимкина на сессии «Женщины в индустрии фармацевтики и биотехнологии».

В России сталкивались с различными вызовами за эти годы. Это был то ковид, то социально-политическая обстановка, напомнила она. Но в гуманитарной сфере ни одна компания не отказалась от поставок лекарственных препаратов. В 2022–2023 годах Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан начнет закупку лекарств за счет средств.

По словам Максимкиной, в фармацевтике важна смелость принятия решения. Совет Федерации быстро откликается на все новшества.

«Мы будем настаивать на изменении законодательства, в том числе, и для того, чтобы был стимул для выпуска и разработки педиатрических форм и орфанных препаратов», — рассказала Максимкина.

Максимкина так же коснулась и роли женщин в фармацевтике. По ее словам, в работе на Евразийском женском форуме (ЕЖФ) прекрасному полу надо быть более настойчивыми в этой сфере и настаивать на госзаказе отечественных препаратов.