Участие женщин в фармацевтике впервые обсудили на ПМЭФ

Тема участия женщин в фармацевтической промышленности впервые прозвучала на Евразийском женском форуме (ЕЖФ), который открыл свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). Россия первой подняла эту тему на повестку, и это повод для гордости, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

«Главная тема — женщины и здоровье. Эти темы и проект уже приобрели международное звучание. И на третьем ЕЖФ впервые прозвучала тема „Женщины в фармацевтической промышленности“. И она прочно вошла в повестку. Инициатором стала Людмила Щербакова (Соучредитель, председатель совета директоров ООО „Велфарм“ — прим. ред.)», — рассказала вице-спикер.

Важно поменять формат взаимодействия бизнеса и власти, знать о трендах и проблемах, которые возникают, а также о мерах поддержки для тех, кто пришел их решать, отметила Карелова.

«Время поменялось. Мы живем в новой реальности и мы видим, как важно иметь четкую картину развития фармацевтической промышленности, как формируется рынок лекарств и препаратов», — подчеркнула Карелова.

Евразийский женский форум — одна из площадок, которая может обеспечить эту обратную связь.

«Мы формируем такой запрос в Минпромторг, чтобы бизнес четко видел, какие есть инструменты динамичного мониторинга за ситуацией. В противном случае будет трата денег и сил», — отметила она.

Необходимо менять и систему отношений между бизнесом и наукой, заметила вице-спикер.

«Вот недавно слушали ФМБА в Совфеде. И для многих было открытием, что столько было сделано открытий наукой. Но что дальше? В этой системе должны произойти глубокие изменения, и только при таких подходах можно глобально решать задачи. Мужчины могут все, а женщины — все остальное» — сказала Карелова.

Парламентарий подчеркнул важность поддержки научных достижений для развития медицины.