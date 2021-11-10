Минздрав предложил привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности

Врачей, которые отговаривают своих пациентов от вакцинации от коронавируса и являются ее противниками, надо привлекать к уголовной ответственности. Об этом на заседании думского комитета по охране здоровья заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто <…> сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-антиваксеры заболели», — приводит «Интерфакс» слова Мурашко.

Он отметил, что медики должны быть более продвинутыми в вопросах вакцинации, и призвал всех коллег занимать более жесткую позицию по отношению к медикам-антипрививочникам. Мурашко напомнил, что власти Сингапура решили отказывать в медицинской помощи тем, кто не хочет вакцинироваться от SARS-CoV-2.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в декабре 2020 года. За это время обеими компонентами привились уже 57 256 745 человек — это 48% населения страны.

За прошедшие сутки российские медики зафиксировали новый рекорд суточной смертности от ковида: со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом скончались 1239 человек. Всего — 250 454.