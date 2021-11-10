Новый суточный антирекорд смертности от ковида зафиксировали в России

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от ковида — за сутки умерли 1239 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.

За последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 38 058 человек в 85 российских регионах. У 8,4% из них не было клинических проявлений болезни. При этом 34 565 больных выздоровели.

Больше всего новых случаев по-прежнему в Москве (+3927), Санкт-Петербурге (+2942) и Подмосковье (+2649). С начала пандемии коронавирусом в России заразились 8 911 713 человек, выздоровели 7 654 161, скончались 250 454.

Массовая вакцинация по всей стране началась в январе 2021 года. На сегодняшний момент первую дозу вакцины получили чуть более 60 миллионов, полностью привиты 57 256 745 человек. Коллективный иммунитет в России составляет 48 %.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной в России. Он считает, что SARS-CoV-2 отступит, когда в стране будут вакцинированы не менее 75% россиян. Для этого вакцинацию нужно включить в национальный календарь прививок.