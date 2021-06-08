Минздрав подтвердил принцип добровольной вакцинации от ковида

Принцип добровольности вакцинации в России сохранится. Внесение прививки от коронавируса в национальный календарь нужно для урегулирования вопросов, связанных с определением источника финансирования. Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

«Принцип добровольности сохраняется, и ни в коей мере он в данном законопроекте (о включении вакцинации от ковида в нацкалендарь прививок — прим. ред.) не регламентируется», — сказал он во время выступления на пленарном заседании в Госдуме. Его процитировало РИА «Новости».

Олег Гриднев рассказал, что сейчас вакцину закупают за счет средств резервного фонда правительства РФ. Для того чтобы полностью обеспечить россиян вакциной, нужно урегулировать этот вопрос на уровне федерального закона.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее в интервью агентству заявил, что проект закона о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок лучше принять в этом году.

За последние сутки в России подтвердилось еще 9977 новых случаев COVID-19. Это максимальный показатель с середины марта.