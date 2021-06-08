Почти 10 тысяч случаев ковида выявили в России за сутки. Это максимум с середины марта

За сутки российские медики выявили 9977 новых случаев ковида. Это максимальный показатель с середины марта. За все время пандемии в России зафиксировали 5 145 843 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от COVID-19 умерли 379 человек. За все время пандемии в России болезнь унесла 124 496 жизней. Выздоровели за 24 часа 8883 заразившихся. Всего — 4 752 085 пациентов.

В числе регионов-лидеров по числу ежесуточно выявляемых случаев ковида по-прежнему Москва (+3817), Санкт-Петербург (+846) и Московская область (+776).

Эпидемическая ситуация в стране начала постепенно улучшаться в январе. В конце прошлого года началась масштабная вакцинация, которую завершат к осени после достижения коллективного иммунитета. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что некоторые российские регионы близки к победе над коронавирусом. По его словам, доля россиян с иммунитетом к SARS-CoV-2 неплохая, но этого пока все равно недостаточно, чтобы говорить об окончании пандемии.