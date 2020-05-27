Минздрав Подмосковья опроверг сообщения о недельном запасе масок и костюмов

Минздрав Московской области прокомментировал сообщения СМИ о минимальном запасе средств индивидуальной защиты в подмосковных больницах. Эта информация не соответствует действительности.

«Минздрав Московской области официально заявляет, что информация о том, что средств индивидуальной защиты для медицинских работников Подмосковья хватит только на одну неделю, не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе ведомства.

В медорганизациях и на складах есть необходимый запас этих средств. Там хранятся 400 тысяч защитных костюмов (хватит на 37 дней), 633 тысячи респираторов (на 70 дней), 11 тысяч защитных очков (запас на 28 дней), 400 тысяч пар бахил (на 36 дней). Также там хранятся «перчатки и маски медицинские в достаточном количестве с запасом на два месяца».

«Во всех медицинских организациях ведется строгий учет необходимого запаса СИЗ», — добавили в региональном Минздраве.

Там рассказали, что «Мособлмедсервис» централизованно закупает и быстро доставляет в больницы необходимое число средств индивидуальной защиты.

Ранее «Интерфакс» написал, что в девяти российских регионах остался недельный запас СИЗ. В этот список агентство включило и Московскую область.

Минздрав Подмосковья несколько дней назад отреагировал и на слухи о недостатке лекарств во временном госпитале «Крокус Экспо».