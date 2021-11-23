Минздрав опроверг планы сделать вакцинацию от коронавируса платной

Вакцинация от коронавируса в России останется бесплатной, никаких изменений не планируется. Такое разъяснение дали в Минздраве в ответ на слухи, которые появились в СМИ.

«Вакцинация граждан России от COVID-19 проводится бесплатно. Никаких изменений здесь не планируется и не обсуждается», — цитирует Ura.ru пресс-службу Минздрава.

Информацию о том, что вакцинация от коронавируса в России может стать платной, распространил Telegram-канал «Погоны и галстуки». Источник канала утверждали, что платить придется за прививку любой вакциной, но цену раскрывать отказались.

В то же время издание напомнило, что привиться «Спутником V» за границей стоит порядка 20 долларов (1,5 тысячи рублей).

В России прививку от коронавируса можно сделать абсолютно бесплатно любой из зарегистрированных вакцин. Для тех, кто отказывается вакцинироваться, регионы вводят ограничения. Например, накануне власти ХМАО отправили непривитых жителей четырех муниципалитетов на самоизоляцию.