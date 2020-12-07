Минздрав объяснил, почему коронавирус быстро распространяется

Коронавирус стал «идеальным» патогеном для развития пандемии. Такие вируса могут способствовать развитию эпидемий и в будущем. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Говоря о том, с чем мы столкнулись в этом году, это формат, так скажем, „идеального“ патогена для пандемической ситуации», — сказал Мурашко на форуме «Медицина и качество». Его процитировало РИА «Новости».

Он объяснил, что для коронавирусной инфекции характерна умеренная тяжесть течения. Из-за этого больные распространяют вирус. Они могут это делать и во время путешествий в другие страны.

Кроме того, SARS-CoV-2 умеренно заразный. Он распространяется и не дает возможность быстро следить за эпидемиологической ситуацией, локализовывать очаги, уточнил министр.

«Подобного рода „идеальные“ патогены могут создавать аналогичные ситуации и в будущем», — заключил министр.

За последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 28 142 россиян в 85 регионах страны. Общее число выявленных случаев РФ теперь достигло 2 488 912. Больше всего заболевших по-прежнему в Москве (+7279), Санкт-Петербурге (+3741) и Подмосковье (+1315 ).