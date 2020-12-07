За сутки в России выявили более 28 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число приблизилось к 2,5 млн

Российские медики зафиксировали 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Общее число выявленных в стране случаев инфицирования теперь составляет 2 488 912.

«За последние сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 20,6% не имели клинических проявлений болезни», — сообщил столичный оперштаб.

Больше всего положительных тестов на ковид получили в Москве. Там выявили 7279 случаев заражения. Затем идут Санкт-Петербург — 3741, Московская область — 1315, Нижегородская область — 485 и Республика Карелия - 473.

За сутки скончались 456 человек с COVID-19. Всего за время пандемии медики насчитали 43 597 летальных случаев. Вылечить удалось еще 18 850 пациентов, а общее количество достигло 1 956 588 человек. За период распространения коронавируса число инфицированных составило 2 488 912.

В России начали массово вакцинировать людей от коронавируса. Первые прививки уже сделали жители Москвы и Подмосковья. Все остальные регионы присоединяться к вакцинации уже к концу этой недели.