Минздрав назвал регионы с самой высокой преждевременной смертностью

Регионами с самой высокой преждевременной смертностью в России оказались Чукотка, Чечня и Ненецкий автономный округ (НАО). Таковы данные исследования Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава.

Авторы исследования отмечают, что при подсчетах использовалась система «Потерянные годы жизни». Она позволяет оценить масштабы потерь продолжительности жизни в разрезе регионов.

В результате на Чукотке показатель составил 7,76, в Чечне 7,18, в НАО 7,17 года. Также в пятерку вошли Тыва с показателем 7,16 и Оренбургская область с результатом 6,91 потерянных года.

Наименьшая преждевременная смертность зафиксирована в Ингушетии (3,59), Адыгее (4,5), Севастополе (4,64), Карачаево-Черкессии (4,69), Калининградской области (4,86).

Наиболее распространеными причинами преждевременной смертности называются болехни системы кровообращения, злокачественные новообразования, внешние причины, а также болезни органов пищеварения и COVID-19.

Ранее американские диетологи Рональд Смит и Лиза Янг перечислили продукты, которые способны подарить здоровье и долголетие. По их словам, чтобы жизнь была долгой, необходимо по возможности избегать пищи вроде пирожных и печенья. При этом в рационе каждого человека должно быть больше рыбы, поскольку она насыщена жирными кислотами, которые защищают организм от болезней.