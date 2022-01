Диетологи перечислили продукты, которые способны замедлить старение

Американские диетологи Рональд Смит и Лиза Янг перечисли продукты, которые способны подарить здоровье и долголетие. По их словам, чтобы жизнь была долгой, необходимо по возможности избегать пищи вроде пирожных и печенья. Об этом написало издание Eat This, Not That!.

В рационе каждого человека, по их словам, должно быть больше рыбы, поскольку она насыщена жирными кислотами, которые защищают организм от болезней.

«Рыба богата Омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, которые защищают организм от болезней», — процитировало ИА Nation News слова диетологов.

Кроме того, замедлить процессы старения помогут овощи и фрукты. Как сообщают специалисты, в рационе обязательно должны присутствовать ягоды, цитрусовые, морковь, зелень и сладкий перец. Все вышеперечисленные продукты богаты клетчаткой и антиоксидантами.

Также важно пить достаточное количество воды и есть огурцы, помидоры, арбузы, клубнику и кабачки, которые содержат воду.