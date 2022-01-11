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    11 января 2022, 13:59

    Диетологи перечислили продукты, которые способны замедлить старение

    Рональд Смит: если вы хотите прожить долгую жизнь, избегайте пирожных и сладкого

    Оксана Лавнюженко

    Американские диетологи Рональд Смит и Лиза Янг перечисли продукты, которые способны подарить здоровье и долголетие. По их словам, чтобы жизнь была долгой, необходимо по возможности избегать пищи вроде пирожных и печенья. Об этом написало издание Eat This, Not That!.

    Диетологи перечислили продукты, которые способны замедлить старение

    В рационе каждого человека, по их словам, должно быть больше рыбы, поскольку она насыщена жирными кислотами, которые защищают организм от болезней.

    «Рыба богата Омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, которые защищают организм от болезней», — процитировало ИА Nation News слова диетологов.

    Кроме того, замедлить процессы старения помогут овощи и фрукты. Как сообщают специалисты, в рационе обязательно должны присутствовать ягоды, цитрусовые, морковь, зелень и сладкий перец. Все вышеперечисленные продукты богаты клетчаткой и антиоксидантами.

    Также важно пить достаточное количество воды и есть огурцы, помидоры, арбузы, клубнику и кабачки, которые содержат воду.