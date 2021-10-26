Минздрав назвал число болеющих ковидом детей в России

Почти 60 тысяч детей сейчас болеют ковидом в России. У половины пациентов все симптомы заболевания проявляются остро, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Статистику по заболевшим детям министр озвучил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса, сообщило РИА «Новости».

«Мы видим, что у 50% [пациентов] течет заболевание с яркой клиникой. И всего в стране сегодня почти 60 тысяч детей находятся на лечении у медицинского персонала», — сообщил он.

Среди всех заболевших детей, по данным Минздрава, 12-13% — в возрасте от шести до 17 лет. Мурашко уточнил, что на сегодняшний день под наблюдением медиков находятся 1,335 миллиона человек с ковидом.

Ранее министр сообщал, что случаи COVID-19 среди детей в России выросли кратно по сравнению с 2020 годом. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост количества заболевших ковидом происходит во всех возрастных группах. Особенно он наблюдается среди школьников и россиян старше 60 лет.

За минувшие сутки в России выявили 36 446 новых случаев коронавируса в 85 регионах.