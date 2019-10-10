Минздрав нашел нарушения в работе онкоцентра Блохина

Комиссия Министерства здравоохранения обнаружила серьезные нарушения в работе НИИ онкологии имени Блохина. Ранее группа врачей выразила недовольство происходящим в этой медучреждении.

Медсестры рассказали о падении зарплат в онкоцентре Блохина в 10 раз Подробнее

«К сожалению, выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — сказала РИА «Новости» директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

Она напомнила, что ранее врачи онкоцентра написали письмо, в котором пожаловались на нового директора медучреждения Светлану Варфоломееву. По их словам, действующий руководитель хочет нарушить «сложившуюся практику высокого уровня».

Байбарина отметила, что это было очень серьезное обвинение. Сразу же после него началась проверка. Врачи осмотрели больных, которые начали лечение до прихода нового директора и после этого. Специалисты также изучили истории болезни пациентов. В итоге оказалось, что нарушения действительно имели место быть.

В конце сентября несколько детских онкологов Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина (НМИЦ) записали видеообращение. В нем они рассказали о проблемах в институте.

Четыре врача заявили, что готовы уйти с работы по ряду причин. По их словам, все неприятности начались после прихода нового руководства. Оно якобы продвигало по службе своих людей и увольняло других. Также неладное произошло с зарплатами многих сотрудников. Кроме того, медики выразили недовольство в связи с затягиванием строительства новых корпусов Института детской онкологии.