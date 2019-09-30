Детские онкологи пригрозили уволиться из центра имени Блохина из-за нового руководства

Из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина (НМИЦ) пригрозили уволиться все детские врачи-онкологи. Медики записали видеообращение, в котором рассказали о напряженной обстановке в институте.

На видео, опубликованном «Альянсом врачей», четыре человека, но, по их словам, заявления об увольнении уже написали и готовы передать руководству все 26 специалистов. В видеообращении они обратили внимание на то, что НМИЦ — уникальное учреждение, но долгие годы дети получают помощь в ужасных условиях, в том числе без вентиляции и с плесенью на стенах.

Летом 2019 года, как рассказали врачи, в институт пришло новое руководство, но вместо решения проблем оно приступило к продвижению своих людей и вынуждает других сотрудников увольняться. В частности, авторы обращения рассказали о непрозрачном способе начисления зарплаты, при котором у одних в расчетных листах семь тысяч рублей, а у других — несколько сотен тысяч.

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«Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство Института детской онкологии. Мы требуем обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам, провести аудит строительства новых корпусов Института детской онкологии», — сказали авторы обращения.

Завершает видео предупреждение, что если перечисленные требования не будут выполнены, «26 сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии уволятся из института».