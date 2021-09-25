Минздрав КБР сообщил о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов

Двух альпинистов, пострадавших при экспедиции на Эльбрусе, выписали из больницы. Еще двух участников похода перевели из реанимации в обычную палату. Об этом со ссылкой на Минздрав Кабардино-Балкарии сообщило РИА «Новости».

Из реанимации в обычную палату перевели гида из Карачаево-Черкесии, а также альпиниста из Санкт-Петербурга с переломом ноги. Еще двух человек выписали. В больнице в Нальчике остаются девять пострадавших. Всего туда были доставлены 11 человек.

В Минздраве КБР отметили, что в состоянии всех пострадавших прослеживается положительная динамика.

Группа альпинистов из 19 человек в четверг попала в непогоду на Эльбрусе, находясь на высоте 5400 метров. Туристы попросили помощи спасателей. В ходе операции были спасены 14 человек. Пятеро погибли. Тела трех альпинистов до сих пор не смогли спустить с Эльбруса, в пятницу из-за непогоды группа спасателей не смогла добраться до высоты 5300 метров. В субботу они снова планируют выдвинуться к месту нахождения трех погибших туристов, чтобы спустить их тела.