Непогода не позволила спустить с Эльбруса тела погибших альпинистов

Ухудшение погодных условий вынудили спасателей, которые отправились на Эльбрус за телами трех погибших альпинистов, вернуться в базовый лагерь в поселке Терскол. Дойти до высоты 5,3 километра они не смогли.

Спустить к подножию Эльбрусу тела погибших туристов планировалось 24 сентября, напомнило РИА «Новости».

«В связи с ухудшением погоды группа спасателей не дошла до места нахождения трех погибших альпинистов на высоте 5,3 километра на Эльбрусе», — сообщил представитель экстренных служб.

Спасатели вернутся в пункт постоянной дислокации в Терсколе на высоте 2,8 километра. К месту нахождения тел трех погибших альпинистов они должны снова выдвинуться в субботу.

Группа альпинистов на Эльбрусе запросила помощи 23 сентября из-за ухудшения погоды. Туристы находились на высоте 5400 метров, спасти удалось 14 из них. Двух пострадавших поместили в реанимацию. Всего в республиканскую клиническую больницу в Нальчике доставили 11 человек. Спустить тела трех из пяти погибших к подножию горы должны были в пятницу.