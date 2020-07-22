Самым пьющим регионом России оказалась Чукотка. Что приводит к алкоголизации населения?

Чукотка возглавила список регионов России с самым высоким уровнем алкоголизма. В первую пятерку вошли два дальневосточных региона: Сахалинская и Магаданская область. Однако эксперты советуют не делать поспешных выводов — в других регионах ситуация не лучше.

Накануне Минздрав составил список регионов России с самым высоким уровнем алкоголизма за 2019 год. Самым пьющим регионом стала Чукотка: за прошедший год там было зафиксировано 275,9 случая психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, на 100 тысяч человек.

Чукотка лидирует с большим отрывом: в Ненецком автономном округе, который идет вторым, этот показатель составил 141,5 случая. Далее расположилась Пензенская область (123,5 случая), Сахалинская и Магаданская области — 116,6 и 116,1 соответственно.

Показатели употребления алкоголя всегда будут неравномерными

Тем не менее российские врачи-наркологи уверяют, что не стоит придавать слишком большого значения этим цифрам. В частности, специалист медико-психологического центра «Привилегия» Марат Агинян заявил, что повышение или понижение ежегодных показателей употребления алкоголя является не более чем флуктуацией, то есть случайными колебаниями.

Люди склонны сразу искать какие-то причинно-следственные связи: мол, жизнь стала хуже, вот люди и начали больше пить. Но на самом деле мы всего лишь ищем тенденцию там, где есть флуктуация Марат Агинян психиатр-нарколог, специалист медико-психологического центра «Привилегия» и Национального антинаркотического союза.

Эксперт добавил, что ни в одной точке мира алкоголь не употребляют равномерно каждый месяц и каждый год. Всегда есть волны — то больше, то меньше. И нет никакого способа обнаружить, что именно на это влияет, потому что есть огромное количество разных факторов. Современная научная статистика говорит как раз о том, что взять и вычислить все факторы просто-напросто невозможно.

Вместе с тем Агинян отметил, что присутствие в списке сразу трех дальневосточных регионов может свидетельствовать о том, что у местных жителей значительно меньше профессиональных возможностей.

Свою роль могло сыграть и то, что представители северных народов, в том числе и чукчи, хуже переносят алкоголь в силу генетических особенностей. Ученые еще в 1970-х годах обнаружили, что у многих азиатских народов в организме присутствуют изоферменты, которые не позволяют хорошо усваивать алкоголь. Главным образом это такие изоферменты, как алкогольдегидрогеназа и альдегиддегидрогеназа. Но с другой стороны, именно из-за этого азиаты всегда пили меньше, чем те же европейцы, ведь они даже из-за малой дозы спиртного начинали плохо себя чувствовать.

Алкоголь надо рассматривать вместе с остальными наркотиками

В свою очередь, директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков отметил, что приводить статистику по алкоголю в отрыве от других психоактивных веществ некорректно, поскольку алкоголь — это классический наркотик с точки зрения воздействия на организм.

Отслеживать статистику по алкоголю бессмысленно. Да, на Чукотке превалирует этот вид наркотика легальный. Но из этого совершенно не следует, что на других территориях употребляется меньше психоактивных веществ Олег Зыков директор Института наркологического здоровья нации.

По словам Зыкова, то, что в России алкоголь юридически является легальным наркотиком, связано исключительно с культурными и историческими особенностями. С этим связано и то, что алкоголь является самым популярным наркотиком в дальневосточных регионах.

Но если в других регионах уровень потребления алкоголя относительно низок, вполне возможно, что там будет выше показатель употребления других наркотиков. Специалист привел в пример Иран, где спиртное полностью запрещено, но при этом уровень потребления опиатов один из самых высоких в мире.

Если не проводить политику снижения спроса на психоактивные вещества, обязательно рассматривая их в комплексе, то мы провоцируем лишь процесс замены одного психотропного вещества на другое Олег Зыков директор Института наркологического здоровья нации.

Зыков добавил, что сейчас в мире существует тенденция постепенного перехода от растительных наркотиков к синтетическим. И фактически невозможно контролировать — все эти вещества находятся в химической природе вокруг нас.

Нужно ли запрещать алкоголь?

Несмотря на относительность этого рейтинга, местные власти стараются бороться с проблемой алкоголизма в регионе. Поэтому на Чукотке действуют достаточно жесткие ограничения по продаже спиртных напитков: с 12:00 до 20:00 алкоголь там купить нельзя. Но мнения экспертов в вопросе ограничений расходятся.

Агинян считает, что доступность алкоголя очень сильно влияет на уровень алкоголизма в регионе. И этот фактор тоже нужно контролировать согласно глобальной антиалкогольной стратегии, принятой ВОЗ в 2010 году. При этом специалист отметил, что нужен не сухой закон, а мягкие ограничения, которые вводятся год за годом: постепенно повышается возрастной порог, алкогольные магазины закрываются на час раньше. По словам Агиняна, во всех странах, где это вводится, потребление алкоголя на душу населения снижается.

Зыков же утверждает, что оборот психоактивных веществ никак не влияет на уровень их потребления. Когда запрещают одно психоактивное вещество, оно заменяется другим. Как только ограничивается продажа легального алкоголя, тут же активизируется рынок нелегальных суррогатов.

Поэтому, по словам нарколога, любые ограничения и запреты должны быть встроены в политику снижения спроса. Эта политика не связана с оборотом веществ — речь идет о профилактике алкоголизма, отслеживании групп риска, помощи зависимым людям, эффективной реабилитации. Более того, надо разбираться с психологическими проблемами молодежи, которые толкают на употребление психоактивных веществ. Ведь алкоголизм чаще всего продиктован не генетикой, а обстоятельствами личной жизни человека. В России же, по мнению Зыкова, система наркологической помощи развита плохо — и в этом следует искать основную причину проблемы алкоголизма.