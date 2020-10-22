Алтайский Минздрав обещал открыть дополнительный морг для тел ковидных пациентов

Минздрав Алтайского края заявил, что вопрос со скоплением тел умерших пациентов с коронавирусом в подвале больницы Барнаула скоро будет решен. Ведомство рассказало, что намерено делать.

При необходимости тела будут отправлять в резервный морг. Кроме того, на работу вызовут и молодых патологоанатомов — студентов Алтайского медицинского университета. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Региональный Минздрав объяснил, что множество тел оказались в подвале, поскольку патологоанатомы не справляются с нагрузкой. Ведь вскрытия должны делать в 100% случаев, а камер для хранения в больнице Барнаула № 12 не хватает. Поэтому специалисты сделали специальную комнату, где размещают умерших. В ней поддерживается специальная температура.

«В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье. Мы делаем все возможное, чтобы ускорить данный процесс», — сказал главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев.

Ранее в интернете появилось видео, где видно множество черных пакетов, лежащих в подвале. Автор ролика утверждал, что в них находятся тела людей, заразившихся коронавирусом. Съемки велись в одной из больниц Барнаула.