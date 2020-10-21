Подвалы барнаульской больницы завалили трупами ковид-зараженных. Видео

В Сети появился жуткий ролик, где в патологоанатомическом отделении городской больницы Барнаула № 12 в подвалах лежат трупы. Они завернуты в черные пакеты и расположены на полу и металлических стеллажах. В Минздраве уже подтвердили подлинность этой информации.

По словам автора видео, в пакетах лежат пациенты, умершие от коронавируса. Также известно, что съемка велась 17 октября 2020 года. Главный патологоанатом края Владимир Климачев сообщил, что специалисты стараются сократить очередность вскрытий. Но и родственники не всегда вовремя забирают тела, передает агенство Банкфакс.

«Другой момент или третий важный момент — не всегда родственники после вскрытия могут забрать освидетельствование о смерти или тело умершего пациента, некоторые располагаются в других регионах, некоторым нужно время, чтобы приехать», — объяснил Климачев.

По данным ВГТРК «Алтай», в Министерстве здравоохранения Алтайского края подтвердили, что информация в ролике является правдивой.

Тем не менее многие пользователи пишут, что не могут забрать тела родственников в течение десяти дней.