Подвалы барнаульской больницы завалили трупами ковид-зараженных. Видео
По словам автора видео, в пакетах лежат пациенты, умершие от коронавируса. Также известно, что съемка велась 17 октября 2020 года. Главный патологоанатом края Владимир Климачев сообщил, что специалисты стараются сократить очередность вскрытий. Но и родственники не всегда вовремя забирают тела, передает агенство Банкфакс.
«Другой момент или третий важный момент — не всегда родственники после вскрытия могут забрать освидетельствование о смерти или тело умершего пациента, некоторые располагаются в других регионах, некоторым нужно время, чтобы приехать», — объяснил Климачев.
По данным ВГТРК «Алтай», в Министерстве здравоохранения Алтайского края подтвердили, что информация в ролике является правдивой.
Тем не менее многие пользователи пишут, что не могут забрать тела родственников в течение десяти дней.