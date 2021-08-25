Минцифры разработало проект по развитию спроса на российскую радиоэлектронику

Минцифры РФ разработало проект директив правительства, которые будут стимулировать спрос на российскую радиоэлектронику. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства, документ уже направлен в Минфин, Минпромторг и Росимущество для согласования.

По словам главы Минцифры Андрея Заренина, проект разрабатывался специально для того, чтобы российская продукция становилась более популярной среди пользователей. Представителям интересов России рекомендуется поддержать проекты, которые помогут внедрить отечественные продукты на мировой рынок. Директивы будут направлены в советы директоров акционерных обществ, которые ранее были включены в специальный перечень.

Экологи при этом бьют тревогу: они говорят, что в России удается утилизировать не более 8% всей выброшенной электроники. Хотя мировые нормативы по этому показателю составляют не менее 15%. Специалисты подчеркивают, что, например, в старых материнских платах содержится весомый запас золота и серебра, который может быть внушительным даже в мировых масштабах.